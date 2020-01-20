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Real Madrid, 18 yaşındaki Renier'i transfer etti!
6 saat önce
La Liga ekiplerinden Real Madrid, Flamengo'dan Reiner'i kadrosuna kattığını açıkladı.
La Liga ekiplerinden Real Madrid, Flamengo'dan Reiner'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Real Madrid, bu transfer için Brezilya ekibine 30 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.
Profesyonel kariyerinde 15 maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:44
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