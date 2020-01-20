Real Madrid, 18 yaşındaki Renier'i transfer etti! - Son Dakika
Son Dakika Spor Real Madrid, 18 yaşındaki Renier'i transfer etti! - Son Dakika Spor

Real Madrid, 18 yaşındaki Renier'i transfer etti!

6 saat önce

La Liga ekiplerinden Real Madrid, Flamengo'dan Reiner'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Real Madrid, 18 yaşındaki Renier'i transfer etti!, System.String[]

La Liga ekiplerinden Real Madrid, Flamengo'dan Reiner'i kadrosuna kattığını açıkladı.


Real Madrid, bu transfer için Brezilya ekibine 30 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.


Profesyonel kariyerinde 15 maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.


Real Madrid, Brezilya, La Liga, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Helikoptere kamyon çarptı
Guti'li Almeria, İspanya 2'nci Ligi'nde liderliğe yükseldi Real Madrid, 18 yaşındaki Reinier Jesus Carvalho'yu transfer etti Canlı yayında gergin anlar! "Sen neden heyecanlanıyorsun?"

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 02:11:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Real Madrid, 18 yaşındaki Renier'i transfer etti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]