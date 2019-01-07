Son Dakika Haberleri: Real Madrid 2. Yarıya da Yenilerek Başladı - Hemde Kendi Sahasında

Real Madrid 2. Yarıya da Yenilerek Başladı - Hemde Kendi Sahasında

26 dakika önce

Merhaba arkadaşlar bu videoda şu haberleri bulabilirsiniz: -- Real Madrid'in kabusu devam ediyor.

Merhaba arkadaşlar bu videoda şu haberleri bulabilirsiniz:

-- Real Madrid'in kabusu devam ediyor. Yine yenildiler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:16 Kaynak: Youtube

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