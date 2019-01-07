Real Madrid 2. Yarıya da Yenilerek Başladı - Hemde Kendi Sahasında
26 dakika önce
Merhaba arkadaşlar bu videoda şu haberleri bulabilirsiniz: -- Real Madrid'in kabusu devam ediyor.
Merhaba arkadaşlar bu videoda şu haberleri bulabilirsiniz:
-- Real Madrid
'in kabusu devam ediyor. Yine yenildiler
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:16 Kaynak: Youtube
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