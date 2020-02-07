Real Madrid 3-4 Real Sociedad - Son Dakika
Son Dakika Spor Real Madrid 3-4 Real Sociedad - Son Dakika Spor

Real Madrid 3-4 Real Sociedad

6 saat önce

İspanya Kral Kupsaı çeyrek final maçında Real Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya geldi.

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İspanya Kral Kupsaı çeyrek final maçında Real Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya geldi.


Santiago Bernabeu'da oynanan maçın ilk golü 22. dakikada Ödegaard ile konuk ekipten geldi. Socidad, 54 ve 56. dakikada Isak'ın kaydettiği gollerle skoru 3-0'a getirdi.


Real Madrid 59. dakikada Marcelo ile farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın 69. dakikada Mikel Merino ile durum 4-1'e geldi. Real Madrid 79. dakikada Vinicius Junior ile umutlandı. Son sözü 90+3. dakikada Nacho söyledi ve Real Sociedad, Real Madrid'i deplasmanda 4-3 mağlup ederek İspanya Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:29 
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