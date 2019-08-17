Son Dakika Haberleri: Real Madrid, 3 puanla başladı
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Real Madrid, 3 puanla başladı

38 dakika önce

Ligin ilk hafta mücadelesinde Celta Vigo, Fransız teknik adam Zinedine Zidane'ın çalıştırdığı Real Madrid'i Balaidos Stadı'nda konuk etti.

Real Madrid, 3 puanla başladı, System.String[]
Ligin ilk hafta mücadelesinde Celta Vigo, Fransız teknik adam Zinedine Zidane'ın çalıştırdığı Real Madrid'i Balaidos Stadı'nda konuk etti.

Real Madrid, 12. dakikada Karim Benzema, 61. dakikada Toni Kroos ve 80. dakikada Lucas Vazquez'in golleriyle Celta Vigo'yu 3-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Celta Vigo'nun tek golünü, 90 1'inci dakikada Iker Losada Aragunde kaydetti.

Real Madrid'in Hırvat oyuncusu Luka Modric, 56. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Zinedine Zidane, Karim Benzema, Real Madrid, Celta Vigo, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:02 
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