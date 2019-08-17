Real Madrid, 3 puanla başladı
38 dakika önce
Ligin ilk hafta mücadelesinde Celta Vigo, Fransız teknik adam Zinedine Zidane'ın çalıştırdığı Real Madrid'i Balaidos Stadı'nda konuk etti.
Ligin ilk hafta mücadelesinde Celta Vigo
, Fransız teknik adam Zinedine Zidane
'ın çalıştırdığı Real Madrid
'i Balaidos Stadı'nda konuk etti.
Real Madrid, 12. dakikada Karim Benzema
, 61. dakikada Toni Kroos
ve 80. dakikada Lucas Vazquez'in golleriyle Celta Vigo'yu 3-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Celta Vigo'nun tek golünü, 90 1'inci dakikada Iker Losada Aragunde kaydetti.
Real Madrid'in Hırvat oyuncusu Luka Modric
, 56. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:02
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