Real Madrid 5-3 Fenerbahçe Maç Özeti

Real Madrid ile Fenerbahçe, 2019 yazında Münih'te düzenlenen Audi Cup'ta karşı karşıya geldi. Maç bol gole ve büyük heyecana sahne olurken Real Madrid 5-3 galip gelen taraf oldu. Fenerbahçe'nin golleri Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Ozan Tufan'dan gelirken Real Madrid'de Benzema'nın hat-trick'ine Nacho ve Mariano golleriyle eşlik etti.