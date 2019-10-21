Real Madrid 6 Yıl Sonra İstanbul'da
51 dakika önce
2013-14 Şampiyonlar Ligi sezonunda Galatasaray ile gruplarda eşleşen Real Madrid, İstanbul'a son geldiğinde 1-6'lık flaş bir galibiyet almıştı. İki ekip, altı sene sonra yeniden gruplarda eşleşti ve Real Madrid İstanbul'a doğru yola çıkarken bu şehirdeki son seferlerini hatırlatan bir video yayınladı.
2013-14 Şampiyonlar Ligi sezonunda Galatasaray ile gruplarda eşleşen Real Madrid, İstanbul'a son geldiğinde 1-6'lık flaş bir galibiyet almıştı. İki ekip, altı sene sonra yeniden gruplarda eşleşti ve Real Madrid İstanbul'a doğru yola çıkarken bu şehirdeki son seferlerini hatırlatan bir video yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:29
Kapalıçarşı'da tarihi kitabeye matkaplı darbe! Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'nin oranı düştü İstanbul'a su sağlayan barajlarda korkutan görüntü! Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü'ne atandı! Hakan Atilla kimdir?