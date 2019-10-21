Son Dakika Haberleri: Real Madrid 6 Yıl Sonra İstanbul'da
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Real Madrid 6 Yıl Sonra İstanbul'da

51 dakika önce

2013-14 Şampiyonlar Ligi sezonunda Galatasaray ile gruplarda eşleşen Real Madrid, İstanbul'a son geldiğinde 1-6'lık flaş bir galibiyet almıştı. İki ekip, altı sene sonra yeniden gruplarda eşleşti ve Real Madrid İstanbul'a doğru yola çıkarken bu şehirdeki son seferlerini hatırlatan bir video yayınladı.

2013-14 Şampiyonlar Ligi sezonunda Galatasaray ile gruplarda eşleşen Real Madrid, İstanbul'a son geldiğinde 1-6'lık flaş bir galibiyet almıştı. İki ekip, altı sene sonra yeniden gruplarda eşleşti ve Real Madrid İstanbul'a doğru yola çıkarken bu şehirdeki son seferlerini hatırlatan bir video yayınladı.

Real Madrid 6 Yıl Sonra İstanbul'da

Galatasaray, Real Madrid, İstanbul, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:29 
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