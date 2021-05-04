Real Madrid: 88-83 - Son Dakika

Real Madrid: 88-83

04.05.2021 21:34
Real Madrid: 88-83, System.String[]

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Matej Boltauzer, Fernando Rocha, Uros NikolicANADOLU EFES: Larkin 10, Micic 18, Anderson, Singleton 26, Dunston 3, Doğuş Balbay, Simon 17, Beaubois 5, Sertaç Şanlı 4, Moerman, Pleiss 5REAL MADRİD: Alocen 7, Carroll 10, Abalde 6, Garuba 4, Tyus 2, Thompkins 12, Tavares...

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Matej Boltauzer, Fernando Rocha, Uros Nikolic

ANADOLU EFES: Larkin 10, Micic 18, Anderson, Singleton 26, Dunston 3, Doğuş Balbay, Simon 17, Beaubois 5, Sertaç Şanlı 4, Moerman, Pleiss 5REAL MADRİD: Alocen 7, Carroll 10, Abalde 6, Garuba 4, Tyus 2, Thompkins 12, Tavares 8, Laprovittola 17, Fernandez 7, Taylor, Llull 101'İNCİ PERİYOT: 18-21İLK YARI: 36-413'ÜNCÜ PERİYOT: 60-575 FAUL: 39.54 Tavares (Real Madrid)

THY Euroleague çeyrek final 5'inci maçında sahasında Real Madrid'i 88-83 mağlup eden Anadolu Efes, seride 3-2 öne geçti ve adını Final Four'a yazdırdıKarşılaşmaya Anadolu Efes, Larkin, Micic, Anderson, Singleton, Dunston ilk 5'iyle başlarken, Real Madrid'in ilk 5'i Alocen, Carroll, Abalde, Garuba, Tyus'tan oluştu. Karşılaşmaya Singleton'ı pota altında etkili kullanarak başlayan Anadolu Efes, ilk 3 dakikayı 10-6'lık skorla önde geçti. Bu dakikanın ardından kullandığı dış atışlarda isabetler bulan Real Madrid, 3: 35 kala gelen televizyon molasına 1 sayı farkla önde girdi: 16-17. Bu dakikanın ardından iki takımda hücumda sayı bulmakta zorlanınca ilk periyodu Real Madrid, 21-18 önde kapattı.2'nci periyoda iki takımda hücumda tutuk başladı. Periyodun ilk dakikasının ardından hücumda daha etkili bir görüntü çizen Anadolu Efes, bulduğu üç sayılık basketlerle periyodun bitimine 6: 37 kala 2 sayı farkla öne geçti: 29-27. Bu dakikanın ardından oyunda kontrolü eline alan İspanyol ekibi, önce Llull'ün bulduğu üç sayılık basket ardından ise Laprovittola'nın basket faulüyle farkı bir anda 6'ya çıkardı: 33-39. Periyodun geri kalan kısmında Real Madrid aradaki farkı korumayı başardı ve ilk yarıyı 41-36 önde kapattı.İkinci yarıya hücumda çok iyi başlayan Anadolu Efes, Micic ve Beaubois'dan bulduğu üç sayılık basketlerle farkı 5'e kadar çıkardı ve 7: 28 kala rakibine molayı aldırdı: 49-44. Molanın ardından da etkili oyununa devam eden Anadolu Efes, Beaubois'dan bulduğu iki sayılık isabetle maçta farkı ilk defa çift haneye çıkardı: 55-44. Bu dakikanın ardından hücumda üst üste Thompkins ile isabetler bulan İspanyol ekibi, farkı 4'e kadar indirdi ve Ergin Ataman'a molayı aldırdı: 57-53. Kalan bölüm karşılıklı sayılarla geçildi ve son periyoda Anadolu Efes, 60-57 önde girdi.Son periyoda daha etkili başlayan Real Madrid, 6: 25 kala Rudy Fernandez'den gelen üç sayılık basketle uzun bir süre sonra öne geçti: 68-69. Bu dakikadan sonra Anadolu Efes Pleiss ile etkili olurken Real Madrid ise Laprovittola'dan sayılar buldu ve son 3 dakikada 75-75 eşitlikle girildi. Bu dakikadan sonra iki takım da karşılıklı sayılar bulurken Anadolu Efes, bitime 38 saniye kala Simon'dan bulduğu 3 sayılık basketle dengeyi bozdu ve öne geçti: 83-80. Bu dakikadan sonra üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, mücadeleyi 88-83 kazanarak adını Final-Four'a yazdırdı.BAKAN KASAPOĞLU TRİBÜNDE

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da mücadeleyi tribünden takip ederek Anadolu Efes'i bu önemli karşılaşmada yalnız bırakmadı.


Anadolu Efes, Sertaç Şanlı, Doğuş Balbay, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Real Madrid: 88-83 - Son Dakika Spor


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