Son Dakika Haberleri: Real Madrid - Arsenal: 2019 turunun ikinci çatışması
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Real Madrid - Arsenal: 2019 turunun ikinci çatışması

1 saat önce

Real Madrid'in ABD turnesindeki ikinci durak, son ziyaretlerinden sadece bir yıl sonra Landover, Maryland'daki FedExField. Bu kez Arsenal ile karşı karşıya kaldılar. Zidane, LaLiga sezonunun başlaması için savaşa hazır hale gelmeye çalışırken zorlu bir testte ne kazanacağını araştırıyor.

Real Madrid'in ABD turnesindeki ikinci durak, son ziyaretlerinden sadece bir yıl sonra Landover, Maryland'daki FedExField. Bu kez Arsenal ile karşı karşıya kaldılar. Zidane, LaLiga sezonunun başlaması için savaşa hazır hale gelmeye çalışırken zorlu bir testte ne kazanacağını araştırıyor.
Real Madrid - Arsenal: 2019 turunun ikinci çatışması
Amerika Birleşik Devletleri, Real Madrid, Maryland, Arsenal, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:05 
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