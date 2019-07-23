Real Madrid - Arsenal: 2019 turunun ikinci çatışması
1 saat önce
Real Madrid'in ABD turnesindeki ikinci durak, son ziyaretlerinden sadece bir yıl sonra Landover, Maryland'daki FedExField. Bu kez Arsenal ile karşı karşıya kaldılar. Zidane, LaLiga sezonunun başlaması için savaşa hazır hale gelmeye çalışırken zorlu bir testte ne kazanacağını araştırıyor.
Real Madrid
'in ABD turnesindeki ikinci durak, son ziyaretlerinden sadece bir yıl sonra Landover, Maryland
'daki FedExField. Bu kez Arsenal
ile karşı karşıya kaldılar. Zidane, LaLiga sezonunun başlaması için savaşa hazır hale gelmeye çalışırken zorlu bir testte ne kazanacağını araştırıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:05
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