Real Madrid, Atalanta karşısında zorlanmadı - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda İtalyan ekibi Atalanta'yı 1-0 mağlup eden Real Madrid, rövanşta da rakibini 3-1'le geçerek çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İspanyol ekibi Real Madrid, Alfredi Di Stefano Stadı'nda İtalyan temsilcisi Atalanta'yı konuk etti. Maça iyi başlayan Madrid ekibi, 34. dakikada Benzamı'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, 60. dakikada Sergio Ramos penaltıdan attığı golle skoru 2-0'ya taşıdı. Atalanta 83. dakikada Luis Muriel'in golüyle umutlansa da bir dakika sonra Asensio sahneye çıktı ve skoru tayin eden golü kaydetti. (3-1) Bu sonuçla İspanyol ekibi çeyrek finale çıktı.

(İHA)