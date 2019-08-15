Real Madrid, Balaidos'taki maça hazırlanmaya devam ediyor

Kadro, haftanın ikinci seansını Real Madrid City'de tamamladı ve bu Cumartesi Cumartesi günü Balaidos'ta Celta'ya karşı oynanacak olan LaLiga sezonunun ilk maçına hazırlanmaya devam etti. Zidane, Castilla kalecisi Altube ve 19 yaş altı Toni Fuidias'ı topla çimenlerin üzerinde ısınma ile başlayan bir seansa çağırdı. Beyazlar birkaç top tirajı ve presleme alıştırması ile devam etti ve küçük bir alanda çeşitli maçlarla bitmeden önce fiziksel ve taktiksel çalışmaya devam etti. Bale ve Keylor Navas, tesislerin içinde eğitilmiştir.

Kadro, haftanın ikinci seansını Real Madrid City'de tamamladı ve bu Cumartesi Cumartesi günü Balaidos'ta Celta'ya karşı oynanacak olan LaLiga sezonunun ilk maçına hazırlanmaya devam etti. Zidane, Castilla kalecisi Altube ve 19 yaş altı Toni Fuidias'ı topla çimenlerin üzerinde ısınma ile başlayan bir seansa çağırdı. Beyazlar birkaç top tirajı ve presleme alıştırması ile devam etti ve küçük bir alanda çeşitli maçlarla bitmeden önce fiziksel ve taktiksel çalışmaya devam etti. Bale ve Keylor Navas, tesislerin içinde eğitilmiştir.

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