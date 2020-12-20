Real Madrid Başkan Yardımcısı Jimenez: "Futbol endüstrisi olağanüstü zorluklarla dolu bir dönemde" - Son Dakika

Real Madrid Başkan Yardımcısı Jimenez: "Futbol endüstrisi olağanüstü zorluklarla dolu bir dönemde"

20.12.2020 14:21
Real Madrid Başkan Yardımcısı Jimenez:

Real Madrid Kulüp Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Sorumlusu Pedro Lopez Jimenez, "Futbol endüstrisi olağanüstü zorluklarla dolu bir dönemde.

Real Madrid Kulüp Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Sorumlusu Pedro Lopez Jimenez, "Futbol endüstrisi olağanüstü zorluklarla dolu bir dönemde." dedi.

Real Madrid Kulübünün bugün yapılan yıllık olağan genel kurulunda konuşan Jimenez, "UEFA'nın verilerine göre futbol endüstrisinin gelirleri 5,2 milyar avro, faaliyet karı 4 milyar avro ve transfer hacmi 2,5 milyar avro azaldı." bilgilerini paylaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 2020 yılında Real Madrid kulübüne verdiği zararın 154 milyon avro olduğunu kaydeden Jimenez, "Bu zararı hafifletmek için aldığımız önlemlerle, yeni finansmanlar ve tasarrufla harcamalarımızı 59 milyon avro düşürdük. Futbol endüstrisi olağanüstü zorluklarla dolu bir dönemde." diye konuştu.

İspanya'daki Resmi Kredi Enstitüsü (ICO) aracılığıyla 155 milyon avroluk kredi aldıklarını ve kulüp bütçesini 169 milyon avroya çıkardıklarını kaydeden Jimenez, yapılan tasarrufların 36 milyon avrosunun maaşlardaki kesinti, 24 milyon avrosunun da gider faaliyetlerinin azaltılmasına tekabül ettiğini açıkladı.

Kulüp başkanı Perez: "Futbol devrim yapmak için daha fazla beklememelidir"

Diğer yandan Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez de "Futbol devrim yapmak için daha fazla beklememelidir. Değişiklik yapmak gerekiyor ve Real Madrid buna hazır." şeklinde konuştu.

Kovid-19'dan dolayı kulüp tarihinde ilk kez genel kurul toplantısının video konferans üzerinden yapıldığını ifade eden Perez, sözlerine şöyle devam etti:

"Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Salgın bizi çok daha rekabetçi olmaya itiyor. Futbolun çekici olmaya devam etmesi için formüller aramak, yenilenmek gerek. Real Madrid, Avrupa Kupası'nın FIFA'nın kuruluşunda yer aldı. Şimdi yeni bir itici güce ihtiyaç var. ve Real Madrid bunda da yerini alacak. Herkes küresel rekabet ortamında reformu savunuyor. Doygunluk var ve en önemlisi taraftarlar acı çekiyor. Futbolcular ve sakatlık sorunlarıyla ilgili de yenilikler gerekiyor. Futbol reformu bekletilmemeli. Değişim olmalı. Avrupa'nın büyük kulüplerinin milyonlarca taraftarı var ve onlara sırtınızı dönemezsiniz."

"Kovid-19 salgınının sonuçları halen bilinmiyor. Bu çok büyük bir sıkıntı ve bunu tüm üyelerimizin (mevcut durumda 92 bin 729 üye var) birlik olmasıyla aşacağız." diyen Perez, maaşlarında kesinti yapmayı kabul eden tüm futbolculara teşekkür etti.

Futbolda 2019-2020 sezonuna Kovid-19'un damga vurduğunu ve tüm kulüplerin zorda olduğunu ifade eden Perez, "822 milyon avroluk gelirimiz, 715 milyon avroya düştü. Futbolcular ve yöneticilerden başlayarak maaşlar düşürüldü. Yıllık bütçemizin yüzde 8'ine denk gelen bir tasarruf planı yürürlüğe koyduk. Taraftarın stadyuma dönmesinin öngörülmediği 2020-2021 sezonu bütçesini 618 milyon avro olarak öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

Santiago Bernabeu Stadı'nın yenilenme projesinin mevcut mali krizden etkilenmediğini de söyleyen Perez, stat için alınan 30 yıllık geri ödemesi olan 525 milyon avroluk kredinin ilk ödemesine 30 Haziran 2023'de başlayacaklarını ve yenilenmiş stadın "Real Madrid'in dünyadaki gururu olacağını." dile getirdi.

Pedro Rodriguez Ledesma, Real Madrid, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Real Madrid Başkan Yardımcısı Jimenez: 'Futbol endüstrisi olağanüstü zorluklarla dolu bir dönemde' - Son Dakika Spor


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