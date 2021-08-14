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Real Madrid Başkanı Perez'in ilginç düşleri bitmiyor! Takımı İngiltere Ligi'ne taşımak istiyor - Son Dakika

Real Madrid Başkanı Perez'in ilginç düşleri bitmiyor! Takımı İngiltere Ligi'ne taşımak istiyor

14.08.2021 14:07

İspanyol devi Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, yine ortalığı karıştıracak bir projenin içinde yer aldığı iddia edildi. Madrid Başkanı Florentine Perez, bilindiği gibi Avrupa Süper Ligi projesinin kurucusuydu. Perez'in, rekabet gücü azalan ve ekonomik olarak beklentileri karşılayamayan La Liga'dan ayrılıp takımı İngiltere'ye taşımak istediği öne sürüldü.

Avrupa Süper Ligi projesinde başarılı olamayan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, daha fazla gelir edebileceği bir düzenin içine dahil olmak istiyor. Perez'in La Liga'daki rekabet ortamından ve dağıtılan ücretlerden memnun olmadığı, bu sebeple Real Madrid'i İngiltere Premier Ligi'ne taşımak istediği iddia edildi. Bundesliga ve ve Serie A'nın da ihtimaller arasında olduğu öne sürüldü.

Real Madrid Başkanı Perez'in ilginç hayalleri bitmiyor! Takımı şimdi de İngiltere Ligi'ne taşımak istiyor

"TAMAMEN YANLIŞ"

Real Madrid ise bu iddiaları yalanladı. Madrid ekibinden yapılan açıklamada, "Mundo Deportivo gazetesinde yer alan, La Liga'yı terk edip Premier Lig'e gideceğimiz bilgisi tamamen yanlış ve absürddür. Bu sadece kulübümüze çıkarmaya yöneliktir" denildi.

DÜZENDEN HOŞNUT DEĞİL

Real Madrid Başkanı Perez, bilindiği gibi Avrupa Süper Ligi projesinin şimdilik rafa kalktığını ifade etmişti. Yakın zamanda yine Perez'in başında olduğu bir projenin futbol dünyasını sallama ihtimali oldukça yüksek.

Real Madrid Başkanı Perez'in ilginç düşleri bitmiyor! Takımı İngiltere Ligi'ne taşımak istiyor

Real Madrid, La Liga, England, Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid Başkanı Perez'in ilginç düşleri bitmiyor! Takımı İngiltere Ligi'ne taşımak istiyor - Son Dakika Spor


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