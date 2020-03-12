Real Madrid Basketbol Takımı'nda koronavirüs tehlikesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Real Madrid Basketbol Takımı'nda koronavirüs tehlikesi - Son Dakika

Real Madrid Basketbol Takımı'nda koronavirüs tehlikesi

6 saat önce

Real Madrid Basketbol Takımı'ndan bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Real Madrid Basketbol Takımı'nda koronavirüs tehlikesi, System.String[]

Real Madrid Basketbol Takımı'ndan bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Oyuncunun ismi kamuoyuyla paylaşılmazken, tüm takım karantina altına alındı.

Dünyada gerçekleşen koronavirüs salgını sonrası spor dünyasından bir çok isim virüsten etkilenirken son haber Real Madrid Basketbol takımından geldi. Takımdan bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkarken, oyuncunun ismiyle alakalı bir bilgilendirme yapılmadı. Tüm takım bu olay üzerine karantina altına alınırken aynı tesisi kullanan basketbol ve futbol takımları da karantina altına alındı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:55 Kaynak: İHA
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