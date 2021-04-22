Real Madrid, Cadiz deplasmanında Benzema ile kazandı - Son Dakika

Real Madrid, Cadiz deplasmanında Benzema ile kazandı

22.04.2021 01:07
Real Madrid, Cadiz deplasmanında Benzema ile kazandı, System.String[]

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 31. haftasında Real Madrid, deplasmanda oynadığı maçta Cadiz'i 3-0 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 31. haftasında Real Madrid, deplasmanda oynadığı maçta Cadiz'i 3-0 mağlup etti.

Real Madrid'in ilk yarıda gelen gollerini Karim Benzema (Dk. 30-penaltıdan ve Dk. 40) ve Alvaro Odriozola (Dk. 33) kaydetti. Maçın yıldızı olan Fransız futbolcu Benzema, takımının iki golünü atmanın yanı sıra diğer golün de asistini yaptı.

Benzema, Real Madrid'de şimdiye kadar Raul Gonzalez'e ait olan 35 takım ile La Liga'da en fazla takıma gol atma rekoruna ortak oldu.

La Liga'da gol krallığı yarışında 23 golle Barcelona'dan Lionel Messi ilk sırada bulunurken, Benzema da gol sayısını 21'e çıkardı.

Real Madrid aldığı bu galibiyetle puanını 70'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Cadiz ise 36 puanla 13. sırada kaldı.

La Liga'da şampiyonluk yarışı veren diğer takımlardan Atletico Madrid (70 puan) sahasında Huesca, Barcelona (65) da sahasında Getafe ile karşılaşacak.

La Liga takımları Avrupa Süper Ligi'ni protesto etti

Diğer yandan Real Madrid dışında La Liga takımları, bugünkü maçlarından önce Avrupa Süper Ligi girişimini protesto eden tişörtlerle sahaya çıktı.

Sevilla, Real Betis, Athletic Bilbao, Elche, Valladolid, Alaves, Villarreal, Levante, Osasuna, Valencia takımlarının futbolcuları, "Düş kurmak, heyecanlanmak, engelleri aşmak, taraftar... Futbol için mücadele edeceğiz", "Kazan, futbol taraftar içindir" yazılı tişörtler giydi.

Ayrıca kalabalık bir grup Cadiz taraftarı da Real Madrid karşılaşması öncesinde stadyum dışında takımlarına destek vermek için toplanıp, Avrupa Süper Ligi girişiminde yer aldığı için Real Madrid'i protesto eden pankartlar açtı.

Real Madrid, La Liga, Futbol, Cadiz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Real Madrid, Cadiz deplasmanında Benzema ile kazandı - Son Dakika Spor


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