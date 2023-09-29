Real Madrid, Camavinga'nın sözleşmesine 1 milyar euroluk madde koyuyor - Son Dakika

Real Madrid, Camavinga'nın sözleşmesine 1 milyar euroluk madde koyuyor

Son Güncelleme: 29.09.2023 12:10

Real Madrid, 20 yaşındaki yıldızı Eduardo Camavinga ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Eflatun-beyazlılar, Fransız futbolcunun serbest kalma bedelini 1 milyar euro olarak belirleyecek.

Real Madrid, 2021 yılında Rennes'den transfer ettiği Eduardo Camavinga'nın sözleşmesini iyileştiriyor. Dünya devi, Fransız yıldızın yeni sözleşmesine 1 milyar euroluk serbest kalma maddesi koyacak.

MAAŞI CİDDİ ORANDA ARTIRILACAK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Madrid ile Camavinga yeni sözleşme için anlaşmaya vardı. Yeni sözleşmesinde çılgın bir serbest kalma bedeli bulunacak futbolcunun maaşı da ciddi oranda artırılacak.

Real Madrid, Camavinga ile anlaşmaya vardı! Serbest kalma bedeli 1 milyar euro olacak

SKOR KATKISI VEREMEDİ

Eduardo Camavinga bu sezon Real Madrid ile 8 maçta forma giydi. Toplam 424 dakika süre bulan futbolcu, gol ya da asist katkısı veremedi.

Real Madrid, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Real Madrid, Camavinga'nın sözleşmesine 1 milyar euroluk madde koyuyor - Son Dakika


Son Dakika
12:32 Sanat Yazarı Funda Demir, Eski Eşini Çocuklarının Gözü Önünde Katletti
11:56 Pendik'te Şiddetli Yağış Sonucu Alt Geçit ve Tünel Sular Altında Kaldı
11:47 Kara para aklama ve vergi kaçakçılığıyla suçlanan Dilan Polat'ın hesabı hacklendi
11:43 Real Madrid, Camavinga'nın sözleşmesine 1 milyar euroluk madde koyuyor
11:45 Beşiktaş'ta Yazar Eski Eşini Bıçakla Öldürdü
11:37 Düzce'de İş Kazası: İşçi Pres Makinesine Sıkışarak Hayatını Kaybetti
11:35 Ek MTV ikinci taksit ödeme süresi 30 Kasım'da son bulacak
11:29 16 yaşındaki çocuk, Hollywood filmlerinde yer alan İngiltere'nin en ünlü ağacını kesti
11:21 Pakistan'da Mevlit Kandili için toplananların bulunduğu alana intihar saldırısı! 52 kişi öldü, 58 kişi yaralandı
11:05 Ankara'daki doğal gaz patlaması kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2023 13:00:30. #1.11#
SON DAKİKA: Real Madrid, Camavinga'nın sözleşmesine 1 milyar euroluk madde koyuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement