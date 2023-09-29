Real Madrid, Camavinga'nın sözleşmesine 1 milyar euroluk madde koyuyor

Real Madrid, 2021 yılında Rennes'den transfer ettiği Eduardo Camavinga'nın sözleşmesini iyileştiriyor. Dünya devi, Fransız yıldızın yeni sözleşmesine 1 milyar euroluk serbest kalma maddesi koyacak.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Madrid ile Camavinga yeni sözleşme için anlaşmaya vardı. Yeni sözleşmesinde çılgın bir serbest kalma bedeli bulunacak futbolcunun maaşı da ciddi oranda artırılacak.
Eduardo Camavinga bu sezon Real Madrid ile 8 maçta forma giydi. Toplam 424 dakika süre bulan futbolcu, gol ya da asist katkısı veremedi.
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