Real Madrid, Camavinga'nın sözleşmesine 1 milyar euroluk madde koyuyor

73 bin lira maaşı az bulan vekilin 67 bin liralık ikinci maaşı ortaya çıktı

Ganire Paşayeva\'ya veda! Herkes cenazedeki o detaya dikkat kesildi

Real Madrid, 2021 yılında Rennes'den transfer ettiği Eduardo Camavinga'nın sözleşmesini iyileştiriyor. Dünya devi, Fransız yıldızın yeni sözleşmesine 1 milyar euroluk serbest kalma maddesi koyacak.

MAAŞI CİDDİ ORANDA ARTIRILACAK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Madrid ile Camavinga yeni sözleşme için anlaşmaya vardı. Yeni sözleşmesinde çılgın bir serbest kalma bedeli bulunacak futbolcunun maaşı da ciddi oranda artırılacak.

SKOR KATKISI VEREMEDİ

Eduardo Camavinga bu sezon Real Madrid ile 8 maçta forma giydi. Toplam 424 dakika süre bulan futbolcu, gol ya da asist katkısı veremedi.