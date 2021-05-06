Real Madrid'de Eden Hazard'ın kaçan finalden sonraki mutlu görüntüsüne tepki yağıyor

Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul biletini alan 2. takım Chelsea oldu. Maviler, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Real Madrid'i rövanşta 2-0 mağlup ederek Manchester City'nin rakibi oldu. Maç sonunda Eden Hazard'ın neşeli görüntüsü ise sosyal medyaya damga vurdu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Eski takımı Chelsea'den arkadaşı Kurt Zouma'yla birbirilerini gördükten sonra kahkahalara boğulan ikilinin keyifli anları ekranlara yansıdı. Sosyal medyaya damga vuran görüntüler sonrası yıldız futbolcuya futbolseverler tepki gösterdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları: