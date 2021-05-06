Real Madrid'de Eden Hazard'ın kaçan finalden sonraki mutlu görüntüsüne tepki yağıyor - Son Dakika

Real Madrid'de Eden Hazard'ın kaçan finalden sonraki mutlu görüntüsüne tepki yağıyor

06.05.2021 00:36

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Real Madrid'i eleyerek finale yükseldi. Maç sonunda Eden Hazard'ın tavırları ise sosyal medyaya damga vurdu. Eski takımı Chelsea'den arkadaşı Zouma'yla kahkahalara boğuldu görüntüler tepki çekti. Futbolseverler, Hazard'ın kaçan finalden sonraki bu tavırlarına tepki gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul biletini alan 2. takım Chelsea oldu. Maviler, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Real Madrid'i rövanşta 2-0 mağlup ederek Manchester City'nin rakibi oldu. Maç sonunda Eden Hazard'ın neşeli görüntüsü ise sosyal medyaya damga vurdu.

Real Madrid'de Eden Hazard'ın kaçan finalden sonraki mutlu görüntüsüne tepki yağıyor

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Eski takımı Chelsea'den arkadaşı Kurt Zouma'yla birbirilerini gördükten sonra kahkahalara boğulan ikilinin keyifli anları ekranlara yansıdı. Sosyal medyaya damga vuran görüntüler sonrası yıldız futbolcuya futbolseverler tepki gösterdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Real Madrid'de Eden Hazard'ın kaçan finalden sonraki mutlu görüntüsüne tepki yağıyor
Real Madrid'de Eden Hazard'ın kaçan finalden sonraki mutlu görüntüsüne tepki yağıyor
Real Madrid'de Eden Hazard'ın kaçan finalden sonraki mutlu görüntüsüne tepki yağıyor
Real Madrid'de Eden Hazard'ın kaçan finalden sonraki mutlu görüntüsüne tepki yağıyor
Real Madrid'de Eden Hazard'ın kaçan finalden sonraki mutlu görüntüsüne tepki yağıyor

Real Madrid, Eden Hazard, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid'de Eden Hazard'ın kaçan finalden sonraki mutlu görüntüsüne tepki yağıyor - Son Dakika Spor


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