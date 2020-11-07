Real Madrid'de Hazard ve Casemiro Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Real Madrid'de Hazard ve Casemiro Kovid-19'a yakalandı

07.11.2020 14:01
Real Madrid'de Hazard ve Casemiro Kovid-19'a yakalandı, System.String[]

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, futbolcularından Eden Hazard ve Carlos Henrique Casemiro'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanı testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, futbolcularından Eden Hazard ve Carlos Henrique Casemiro'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanı testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Real Madrid'den yapılan yazılı açıklamada, "Cuma sabahı yapılan Kovid-19 testlerinde futbolcularımızdan Hazard ve Casemiro'nun sonuçları pozitif çıkmıştır. Bugün tekrarlanan testlerde de yine aynı sonuç alınmıştır." denildi.

Kovid-19 protokolü gereği Hazard ve Casemiro'nun takımdan ayrılarak, evlerinde karantinaya alındıkları belirtildi.

Madrid takımında futbolcuların geri kalanı ve teknik heyetin testlerinin negatif çıktığı ve hazırlıklarına devam ettiği kaydedildi.

Bu arada Real Madrid'e geldiğinden bu yana sıkça sakatlık sorunu yaşayan ve geçen hafta sahalara dönen Belçikalı futbolcu Hazard, bu kez Kovid-19'dan dolayı 14 gün oynayamayacak.

Real Madrid, Eden Hazard, İspanya, Madrid, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Real Madrid'de Hazard ve Casemiro Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Biden'a çağrı: Gelecek ABD hükümeti İran'la ilgili yükümlülüklerine geri dönmeli Meclis Başkanı Şentop 3 Türk çocuğunu gözaltına alan Fransa polisine tepki gösterdi: Bu devlet eliyle yapılan bir eşkıyalıktır Bülent Arınç: Biden seçilirse Türkiye ve ABD ilişkileri bugünkünden daha iyi olacaktır 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı Oyuncu Özge Özder, hamile olduğunun müjdesini verdi Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay "Cinsel dürtülerle atılmış" dedi Belediye otobüsünde koronavirüs paniği! Telefonda konuştuğu kişiye testinin pozitif çıktığını söyledi, ortalık karıştı
İtalyan golcü Mario Balotelli, 4. Lig ekibi Franciacorta ile idman yapıyor İtalyan golcü Mario Balotelli, 4. Lig ekibi Franciacorta ile idman yapıyor         
14:05
Oyuncu Timuçin Esen koronavirüse yakalandı Oyuncu Timuçin Esen koronavirüse yakalandı         
13:52
Beraat kararı sonrası Aziz Yıldırım'dan başkanlık sinyali: Yakında konuşacağım Beraat kararı sonrası Aziz Yıldırım'dan başkanlık sinyali: Yakında konuşacağım         
13:17
Azerbaycan 16 köyü işgalden kurtardı! İki köyde 27 yıllık hasret sona erdi Azerbaycan 16 köyü işgalden kurtardı! İki köyde 27 yıllık hasret sona erdi         
12:30
Akrabası ile gezintiye çıkan 3 çocuk annesi kadın falezlerden düşüp öldü Akrabası ile gezintiye çıkan 3 çocuk annesi kadın falezlerden düşüp öldü         
11:54
Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı         
11:13
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı         
10:50
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Sosyal medya fenomeni Cemile Kaya'dan babasının şüpheli ölümüne suç duyurusu Sosyal medya fenomeni Cemile Kaya'dan babasının şüpheli ölümüne suç duyurusu         
09:55
Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi         
09:17
Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti         
09:06
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı         
03:51
Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı         
19:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 14:10:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Real Madrid'de Hazard ve Casemiro Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei