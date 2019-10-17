Son Dakika Haberleri: Real Madrid'de Hedef Mallorca
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Real Madrid'de Hedef Mallorca

1 saat önce

La Liga'nın 9.haftasında deplasmanda Mallorca ile karşılaşacak başkent ekibi Real Madrid, milli takım için lige verilen arada eksik kadrosuna rağmen hazırlıklarını sürdürdü.

La Liga'nın 9.haftasında deplasmanda Mallorca ile karşılaşacak başkent ekibi Real Madrid, milli takım için lige verilen arada eksik kadrosuna rağmen hazırlıklarını sürdürdü.

Real Madrid'de Hedef Mallorca

Real Madrid, La Liga, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12 
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