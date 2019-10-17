Real Madrid'de Hedef Mallorca
1 saat önce
La Liga'nın 9.haftasında deplasmanda Mallorca ile karşılaşacak başkent ekibi Real Madrid, milli takım için lige verilen arada eksik kadrosuna rağmen hazırlıklarını sürdürdü.
La Liga'nın 9.haftasında deplasmanda Mallorca ile karşılaşacak başkent ekibi Real Madrid, milli takım için lige verilen arada eksik kadrosuna rağmen hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12
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