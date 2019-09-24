Son Dakika Haberleri: Real Madrid'de Mendy sakatlandı
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Real Madrid'de Mendy sakatlandı

1 saat önce

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulübü Real Madrid, Fransız sol bek Ferland Mendy'nin sakatlandığını duyurdu.

Real Madrid'de Mendy sakatlandı, System.String[]

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulübü Real Madrid, Fransız sol bek Ferland Mendy'nin sakatlandığını duyurdu.

Real Madrid Kulübü, yapılan kontroller sonucu Mendy'nin sol bacak kasından sakatlık yaşadığını açıkladı.

İspanya basınında 24 yaşındaki futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.

Eflatun-beyazlı ekip, Brezilyalı Marcelo'nun ardından Mendy'nin de sakatlanmasıyla La Liga'da yarın Osasuna ve 28 Eylül'de Atletico Madrid ile oynanacak derbi öncesi iki sol bekinden de yoksun kalmış oldu.

Real Madrid, La Liga, İspanya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:48 Kaynak: AA
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