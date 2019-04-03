Son Dakika Haberleri: Real Madrid'de Sergio Llull Sakatlandı

Real Madrid'de Sergio Llull Sakatlandı

1 saat önce

Euroleague'in iddialı ekiplerinden İspanyol Real Madrid'de yıldız basketbolcu Sergio Llull'un sol bacak kasından sakatlandığı açıklandı.

Real Madrid'de Sergio Llull Sakatlandı, System.String[]
Euroleague'in iddialı ekiplerinden İspanyol Real Madrid'de yıldız basketbolcu Sergio Llull'un sol bacak kasından sakatlandığı açıklandı.

THY Euroleague'in iddialı ekiplerinden İspanyol Real Madrid'de Sergio Llull şoku yaşanıyor. Bugün yapılan antrenmanda sakatlık geçiren Llull'un sağlık durumu ile ilgili kulübün internet sitesinden açıklama yapıldı. Yapılan testlerden sonrasında yıldız basketbolcunun sol bacak kasından sakatlandığı ve tedavisine başlandığı ifade edildi. Başarılı oyuncunun parkelerden 1 ay uzak kalması bekleniyor.

Bu sezon Euroleague'de 25 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki basketbolcu, 10.6 sayı, 4.2 asist ve 2.0 ribaund ortalamaları ile mücadele etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:23 Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Sergio Llull, Real Madrid, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Real Madrid, Raphael Varane İçin 500 Milyon Euro İstiyor Beşiktaş, Anlaşma Gereği Sezon Sonunda Adem Ljajic'i 6,5 Milyon Euroya Almak Zorunda Efsane İsim Pele, Hastaneye Kaldırıldı Luyindama, PFDK'ya Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 17:46:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Real Madrid'de Sergio Llull Sakatlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]