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Real Madrid'de şok! Lorenzo Sanz corona virüse yakalandı
34 dakika önce
İspanyol devi Real Madrid'in eski kulüp başkanlarından Lorenzo Sanz'da corona virüs çıktığı açıklandı.
İspanyol devi Real Madrid'in eski kulüp başkanlarından Lorenzo Sanz'da corona virüs çıktığı açıklandı. 76 yaşındaki Sanz'da corona virüs semptomların belirmesiyle doktor kontrolüne girdiği ve testlerin pozitif çıktığı aktarıldı.
Karantinaya alınan Lorenzo Sanz'ın tedavisinin başladığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:44
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