Real Madrid'de Zinedine Zidane ile yollar ayrılıyor - Son Dakika

Real Madrid'de Zinedine Zidane ile yollar ayrılıyor

22.10.2020 19:26

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Zinedine Zidane ile yolları ayırmayı planlıyor. Fransız teknik adamın yerine düşünülen isimler arasında kulübün efsane ismi Raul da yer alıyor.

Real Madrid yönetimi, teknik direktör Zinedine Zidane'nin takımdaki geleceğini düşünmeye başladı.

Haftasonu ligde Cadiz'e yenildikten sonra Şampiyonlar Ligi ilk maçında da evinde Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e 3-2'lik skorla boyun eğen eflatun beyazlılarda Fransız teknik adamla yolların ayrılması gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Real Madrid Başkanı Florentino Perez Zidane'nın yerine Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino ya da kulübün efsane ismi Raul'ü takımın başında görmek istiyor.

Real Madrid'de takımın başına Zidane'nın yerine kulüp efsanesi Raul geliyor
Raul

HAFTASONU BARCELONA İLE KARŞILAŞACAK

Son olarak La Liga'da Cadiz'e evinde mağlup olan Real Madrid, oynadığı 5 maç sonunda topladığı 10 puanla 3. sırada yer alıyor. Eflatun beyazlılar, 24 Ekim Cumartesi günü oynanacak El Clasico'da ezeli rakibi Barcelona'ya konuk olacak.

Real Madrid'de Zinedine Zidane ile yollar ayrılıyor

Zinedine Zidane, Teknik Direktör, Raúl González, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid'de Zinedine Zidane ile yollar ayrılıyor - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 22 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 2102 yeni hasta tespit edildi Huawei, yeni amiral gemisi telefonu Mate 40 Serisi'ni tanıttı! İşte özellikleri ve fiyatı Karabağ'ın İran sınırı tamamıyla Azerbaycan kontrolüne geçti 150 kişiyi koronaya kurban veren kentimizde tedbirlere uyulmaması korkutuyor Erkan Kolçak Köstendil oğlu ile fotoğrafını paylaştı: Yalan dünya her şey bomboş İzmir'de yolun ortasında kadını döven şahsa kimse müdahale etmedi! Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş! Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu
Ozan Kabak için İtalyan devi Juventus devrede Ozan Kabak için İtalyan devi Juventus devrede         
19:01
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı         
18:56
Bolu'da dinlenme tesisinde yeni doğan bebeğini çöpe atan anne serbest bırakıldı Bolu'da dinlenme tesisinde yeni doğan bebeğini çöpe atan anne serbest bırakıldı         
18:25
5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı! Bir yıldır midesinde yaşıyormuş 5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı! Bir yıldır midesinde yaşıyormuş         
16:42
Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar         
16:14
11 yaşındaki kız çocuğu, kendisine cinsel istismarda bulunan kişi serbest kalınca canına kıydı 11 yaşındaki kız çocuğu, kendisine cinsel istismarda bulunan kişi serbest kalınca canına kıydı         
16:05
Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok         
15:40
Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı         
14:25
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler         
10:46
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 19:37:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Real Madrid'de Zinedine Zidane ile yollar ayrılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei