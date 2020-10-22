Real Madrid'de Zinedine Zidane ile yollar ayrılıyor

Real Madrid yönetimi, teknik direktör Zinedine Zidane'nin takımdaki geleceğini düşünmeye başladı.

Haftasonu ligde Cadiz'e yenildikten sonra Şampiyonlar Ligi ilk maçında da evinde Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e 3-2'lik skorla boyun eğen eflatun beyazlılarda Fransız teknik adamla yolların ayrılması gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Real Madrid Başkanı Florentino Perez Zidane'nın yerine Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino ya da kulübün efsane ismi Raul'ü takımın başında görmek istiyor.

Raul

HAFTASONU BARCELONA İLE KARŞILAŞACAK

Son olarak La Liga'da Cadiz'e evinde mağlup olan Real Madrid, oynadığı 5 maç sonunda topladığı 10 puanla 3. sırada yer alıyor. Eflatun beyazlılar, 24 Ekim Cumartesi günü oynanacak El Clasico'da ezeli rakibi Barcelona'ya konuk olacak.