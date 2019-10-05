Real Madrid'de yeni ceza sistemi!

Spor Arena Dış Haberler | Beklentilerin altında kalan Real Madrid, takım içi disiplini arttırmak adına yeni bir ceza sistemine geçti.



Marca'nın haberine göre yeni sistemde yer alan maddeler oldukça dikkat çekici ve fiyatları 250 - 3000 euro arası değişiyor.



ANTRENMANA GEÇ KALMAK YOK, TELEFON YASAK



Yayınlanan belgelere göre futbolcular, antrenmandan 45 dakika önce takım binasına giriş yapmak zorunda. Futbolcular, 5 dakika geç kalması halined 250, 15 dakika geç kalırlarsa 500, daha fazla geç kalırlar ise 1000 euro ceza ödeyecek. Antrenmana habersiz katılmamanın cezası ise 3000 bin euro.



Zidane'ın yeni reformunda telefon kullanımına da dikkat edilmek gerekiyor. Antrenmanda veya soyunma odasında telefonla oynamanın cezası 250 ile 1000 euro arasında değişiyor.



Futbolcular, ayrıca fazla kiloları için de 1000 euro ceza ödeyecek.