Real Madrid'de, Zidane ile yollar ayrıldı

İspanyol ekibi Real Madrid, Fransız Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Madrid ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Fransız teknik adamın görevini bıraktığı ve karara saygı gösterildiği duyuruldu. Zidane'ın Real Madrid için bir efsane olduğu vurgulanan açıklamada, Fransız teknik adama kapıların daima açık olduğu ifade edildi. Real Madrid Zidane yönetiminde bu sezon La Liga'yı 2. sırada tamamlarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise yarı finalde veda etti.

Sözleşmesi 30 Haziran 2022'ye kadar olan Zidane'ın ismi Juventus ve Inter ile anılıyordu.

Real Madrid'in başında iki dönem geçiren Fransız teknik adam, 2 İspanya şampiyonluğu, 2 İspanya Süper Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Süper Kupa şampiyonluğu ve 2 Dünya Kulüpler Kupası kazanma başarısı gösterdi. - İSTANBUL