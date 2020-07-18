Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın dokunduğu altın oluyor!

Önceki gün sahasında Villarreal'i 2-1 yenerek puanını 86'ya çıkaran Real, ikinci Barcelona'nın kendi evinde Osasuna'ya mağlup olarak 79 puanda kalmasıyla, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Real Madrid'in Fransız teknik direktörü Zinedine Zidane, tarihi bir başarıya ulaşarak 4 yılda 11. kupasını kazandı.







Ocak 2016'da geldiği Real Madrid'deki ilk sezonunda La Liga şampiyonluğu yaşayan Zidane, 2018 Mayıs'ında görevden ayrılmış, 2019'da tekrar takımın başına geçmişti. Zidane, Real Madrid'e 3 Şampiyonlar Ligi ile 2'şer Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, La Liga ve İspanya Süper Kupası kazandırdı.



Son 10 maçını da kazanarak mutlu sona ulaşan Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, Zidane'ı överek, "Eşsiz. Dokunduğu her şeyi altına dönüştürüyor. Oyuncular olarak ona çok inanıyoruz" dedi.



