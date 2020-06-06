Real Madrid'den Kai Havertz için 80 milyon Euro

Bild'de yer alan habere göre; Alman futbolcuyu kadrosuna katarak geleceğe önemli bir yatırım yapmayı planlayan Real Madrid, Havertz için 80 milyon Euro'yu gözden çıkardı.









Real Madrid, 20 yaşındaki futbolcuyu bu yaz 80 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmak istiyor. İspanyol devi ayrıca oyuncuyu aldıktan sonra bir sezon daha Leverkusen'de forma giymesini istiyor.



Leverkusen, corona virüsün futbol ekonomisine etkisi nedeniyle Havertz'i satmaya sıcak bakarken Real Madrid de oyuncunun değeri daha çok artmadan transferi bitirmek istiyor.



