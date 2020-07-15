Real Madrid'den taraftara 'şampiyonluk kutlaması' uyarısı - Son Dakika

Real Madrid'den taraftara 'şampiyonluk kutlaması' uyarısı

Real Madrid Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, "Lig şampiyonluğunun kazanılması halinde, taraftarlarımızdan ve kulüp üyelerimizden Cibeles Meydanı'nda toplanmamalarını istiyoruz.

Real Madrid Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, "Lig şampiyonluğunun kazanılması halinde, taraftarlarımızdan ve kulüp üyelerimizden Cibeles Meydanı'nda toplanmamalarını istiyoruz." denildi.

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Sorumlu hareket etmek zorunda olduklarının altını çizen Real Madrid, "herhangi bir şampiyonluk kutlamasının, salgına karşı verilen mücadelede geri adım atılmasına sebebiyet vermemesi gerektiğine" işaret etti.

La Liga'da sezonunun bitimine iki hafta kala yarın Barcelona-Osasuna ve Real Madrid- Villarreal maçları oynanacak.

Şampiyonluk mücadelesinde Real Madrid 83 puanla lider, Barcelona ise 79 puanla ikinci sırada yer alıyor. Real Madrid galip geldiğinde veya Barcelona'nın her türlü puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

İspanya'da hafta içinde 1. lige çıkmayı garantileyen Cadiz'in taraftarları, sosyal mesafe kuralına uymadan kent merkezinde geniş katılımlı kutlama yapmış ve bu görüntüler tepki çekmişti.

Real Madrid, Barcelona, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:28 

Son Dakika Spor Real Madrid'den taraftara 'şampiyonluk kutlaması' uyarısı - Son Dakika Spor
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