Real Madrid, deplasmanda Inter'i 2-0 mağlup etti - Son Dakika

Real Madrid, deplasmanda Inter'i 2-0 mağlup etti

26.11.2020 00:48
Real Madrid, deplasmanda Inter'i 2-0 mağlup etti, System.String[]

Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu Inter'i 2-0 mağlup eden Real Madrid, grupta ikinci sıraya yükseldi. İtalyan ekibinde Arturo Vidal ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan lacivert siyahlılar, bitime 2 hafta kala son sıradan kurtulamadı.

Şampiyonlar Ligi dev bir maça sahne oldu. B Grubu'nda Inter ile Real Madrid İtalya'da kozlarını paylaştı.

Mücadeleden galip ayrılan İspanyol temsilcisinin gollerini 7. dakikada penaltıdan Eden Hazard ile 59. dakikada Rodrygo kaydetti. Inter'de Arturo Vidal, 33. dakikada gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu galibiyetin ardından puanını 7'ye yükselten Real Madrid, grupta ikinci sıraya yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan son sıradaki lacivert siyahlılar ise 2 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda gelecek hafta İspanyol devi, Shakhtar Donetsk'e konuk olacak. Inter ise Mönchengladbach deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek.

Real Madrid, deplasmanda Inter'i 2-0 mağlup etti

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Son Dakika Spor Real Madrid, deplasmanda Inter'i 2-0 mağlup etti - Son Dakika Spor


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