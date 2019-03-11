Son Dakika Haberleri: Real Madrid Deplasmanda Kazandı

Real Madrid Deplasmanda Kazandı

1 saat önce

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 27. haftasında, Real Madrid deplasmanda Valladolid'i 4-1 mağlup etti.

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İspanya 1. Futbol Ligi'nin 27. haftasında, Real Madrid deplasmanda Valladolid'i 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Valladolid'in kazandığı penaltı atışını kullanan Ruben Alcaraz, topu auta gönderdi. Ev sahibi takım, 29. dakikada Anuar Muhammed Tuhami'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Real Madrid'in beraberlik golü 34. dakikada Raphael Varane'dan geldi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı 51. dakikada Karim Benzema'nın penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçen Real Madrid, 59. dakikada yine Fransız futbolcusu ile farkı 2'ye çıkardı. Real Madrid'de Casemiro 79. dakikada rakibine yaptığı faulden dolayı kırmızı kart gördü. Eflatun beyazlılar, sahada 10 kişi kalmasına rağmen 85. dakikada Luka Modric'in golüyle skoru 4-1'e taşıdı.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Valladolid'deki milli futbolcu Enes Ünal, Oscar Plano'nun yerine oyuna girdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid, Valladolid deplasmanından 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 51'e yükselterek, lider Barcelona'nın 12 puan gerisinde 3'üncülükte kaldı. Valladolid ise 26 puanla 16. sırada yer aldı.

Son iki haftada ilk Kral Kupası, ardından da Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin verdiği moral bozukluğu ile takım içinde sorunlar yaşayan ve ligde de şampiyonluk yarışından uzak olan Real Madrid, Valladolid deplasmanında aldığı galibiyetle biraz olsun rahatladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:48 Kaynak: AA

Futbol, İspanya, Valladolid, Real Madrid, Spor
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