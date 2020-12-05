Real Madrid, deplasmanda Sevilla'yı 1-0 mağlup etti

İspanya La Liga'nın 12. haftasındaki kritik maçta Real Madrid, deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid tek golle kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren gol, 55. dakikada gelişen atak sonrasıVinicius Junior'un ayağından geldi.
Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Real Madrid puanını 20 yaparken, 3 maç sonra yenilen Sevilla 16 puanda kaldı.
La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid evinde Atletico Madrid ile derbiye çıkacakken, Sevilla ise deplasmanda Getafe'ye konuk olacak.
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