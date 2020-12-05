Real Madrid, deplasmanda Sevilla'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika

Real Madrid, deplasmanda Sevilla'yı 1-0 mağlup etti

05.12.2020 20:33
Real Madrid, deplasmanda Sevilla'yı 1-0 mağlup etti, System.String[]

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid, Sevilla'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Böylece ligde 3 hafta aranın ardından 3 puan alan eflatun beyazlılar, Atletico Madrid derbisi öncesi nefes aldı.

İspanya La Liga'nın 12. haftasındaki kritik maçta Real Madrid, deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid tek golle kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren gol, 55. dakikada gelişen atak sonrasıVinicius Junior'un ayağından geldi.

Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Real Madrid puanını 20 yaparken, 3 maç sonra yenilen Sevilla 16 puanda kaldı.

HAFTAYA MADRİD DERBİSİ

La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid evinde Atletico Madrid ile derbiye çıkacakken, Sevilla ise deplasmanda Getafe'ye konuk olacak.

Real Madrid, deplasmanda Sevilla'yı 1-0 mağlup etti

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Son Dakika Spor Real Madrid, deplasmanda Sevilla'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika Spor


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