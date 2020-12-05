Real Madrid, deplasmanda Sevilla'yı 1-0 mağlup etti

La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid evinde Atletico Madrid ile derbiye çıkacakken, Sevilla ise deplasmanda Getafe 'ye konuk olacak.

Bakan Koca'dan İstanbul'a bir iyi, bir kötü haber: Vaka sayısında yüzde 25 düşüş var, hastane ve yoğun bakımlar halen dolu