Real Madrid, deplasmanda Valencia ile berabere kaldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Real Madrid, deplasmanda Valencia ile berabere kaldı - Son Dakika Spor

Real Madrid, deplasmanda Valencia ile berabere kaldı

6 saat önce

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında Real Madrid, deplasmanda oynadığı maçta Valencia ile 1-1 berabere kaldı.

Real Madrid, deplasmanda Valencia ile berabere kaldı, System.String[]

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında Real Madrid, deplasmanda oynadığı maçta Valencia ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısında Valencia, 78. dakikada Carlos Soler ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada uzatmaların oynandığı 95. dakikada, kullanılan köşe vuruşunda rakip ceza sahasına giden kaleci Thibaut Courtois'in kafa vuruşunun ardından boşta kalan topu ağlara gönderen Karim Benzema, Real Madrid'e beraberliği getirdi.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 35'e çıkartırken, aynı şekilde 17. haftayı beraberlikle kapatan ve averajla lider durumda bulunan Barcelona'nın arkasından ikinci sırada kaldı.

Valencia ise haftayı 27 puanla 8. sırada tamamladı.

Ertelenen El Clasico'da olağanüstü güvenlik önlemleri

Diğer yandan La Liga'nın 10. haftasında 26 Eylül'de oynanması gereken ancak güvenlik gerekçesiyle ertelenen Barcelona-Real Madrid maçı 18 Aralık çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı gruplar El Clasico olarak adlandırılan maçı bloke etme çağrısı yapıyor.

Ayrılıkçı grupların, Real Madrid takımının maçının oynanacağı Nou Camp Stadı'nı gelişini engelleme, stadyum çevresini kuşatma, karşılaşma sırasında sahaya inme gibi eylem hazırlıklarında olduğu iddia ediliyor.

Katalonya yerel polisi ise "yüksek riskli maç" olarak açıkladığı El Clasico'da 2 bini özel güvenlikçi olmak üzere 3 binden fazla güvenlik görevlisinin çalışacağını duyurdu.

El Clasico öncesinde Real Madrid ve Barcelona'nın 35'er puanları bulunuyor.

Real Madrid, Valencia, İspanya, La Liga, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Shane Larkin açıklaması: Biz gereğini yaparız
Beşiktaş kaybetti, Babel'in paylaşımına kimse anlam veremedi Maç sonunda Sergen Yalçın'dan itiraf: Çok özlemişim Beşiktaş'ın 35 maçlık serisi bitti

Son Dakika Haberleri
07:46 Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı - Son Dakika Spor
01:52 Son dakika! Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sezonu kapattı! - Son Dakika Spor
01:08 Real Madrid, deplasmanda Valencia ile berabere kaldı - Son Dakika Spor
00:52 Maurizio Sarri'den Merih Demiral'a övgü; "Daha iyi..." - Son Dakika Spor
00:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Shane Larkin açıklaması: Biz gereğini yaparız - Son Dakika Spor
21:57 Beşiktaş kaybetti, Babel'in paylaşımına kimse anlam veremedi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 07:54:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Real Madrid, deplasmanda Valencia ile berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]