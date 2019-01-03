Son Dakika Haberleri: Real Madrid: Dünyanın En İyisi" Kitabı Tanıtıldı

Real Madrid: Dünyanın En İyisi" Kitabı Tanıtıldı

2 saat önce

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, "Futbolun en büyük efsanesiyiz.

Real Madrid: Dünyanın En İyisi
Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, "Futbolun en büyük efsanesiyiz. Kral 6. Felipe'nin dediği gibi İspanya imajını dünyaya yayıyoruz." dedi.

Real Madrid'in futbol ve basketbolda kazandığı önemli kupaların anlatıldığı "Real Madrid: Dünyanın en iyisi" kitabının tanıtımı, Santiago Bernabeu Stadı'nda yapıldı.

Kulüp Başkanı Florentino Perez burada yaptığı konuşmada, "Real Madrid, 116 yıllık bir düş. Sınırların ötesine geçen bir his. Tanıttığımız kitap, bizim var oluşumuzu ve hayatı nasıl algıladığımızı anlatıyor. Futbolun en büyük efsanesiyiz. Kral 6. Felipe'nin dediği gibi, İspanya imajını dünyaya yayıyoruz." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in 13'ü futbolda ve 10'u basketbolda olmak üzere Avrupa'nın en büyük kupalarına sahip olduğunu aktaran Perez, " Abu Dabi'den üçüncü kez FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanarak döndük ve daha fazlasını istiyoruz. Kazanmak ve kendimizi aşmak için gösterdiğimiz büyük çabalar kaderimizi tayin edecek. Her efsanemiz, dünyanın en sevilen ve en hayranlık duyulan bu takımımızın değerlerini temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:25 Kaynak: AA

Futbol, İspanya, Florentino Perez, Real Madrid, Spor
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