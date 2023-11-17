İspanyol devi Real Madrid'in peşini sakatlıklar bırakmıyor. Eflatun-beyazlıların yıldızı Vinicius Junior, Brezilya'nın Kolombiya ile oynadığı maçta 27. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
Yıldız futbolcu, maçın ardından sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sanırım geçen seferkiyle aynı sakatlık. Bir darbe aldım ve kendimi kötü hissettim" ifadelerini kullandı.
Vinicius Junior, bu sezon başında daha önce de ağustos ayında hamstring kas sakatlığı yaşamış ve bir ay forma giyememişti.
İspanyol devinde Eduardo Camavinga da Fransa Milli Takımı kampında Ousmane Dembele ile çarpışmış ve sakatlanmıştı. Eflatun-beyazlılarda, bu sezon Thibaut Courtois, Eder Militao, Aurelien Tchouameni, Kepa Arrizabalaga, Arda Güler ve Jude Bellingham gibi isimler de sakatlandı.
Son Dakika › Futbol › Real Madrid'de deprem! Şimdi de Vinicius Junior sakatlandı - Son Dakika