Real Madrid Erken Havlu Attı

Şampiyonlar Ligi kupasını son 3 sezondur kazanan Real Madrid, dün evinde Ajax'a aldığı ağır mağlubiyet sonrası Devler Ligi'ne, son 16 turunda veda etti.

Şampiyonlar Ligi kupasını son 3 sezondur kazanan Real Madrid, dün evinde Ajax'a aldığı ağır mağlubiyet sonrası Devler Ligi'ne, son 16 turunda veda etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'Real Madrid' depremi yaşanıyor. Son üç sezondur Devler Ligi'nde kupanın sahibi olan Real Madrid, dün evinde Ajax'a aldığı ağır yenilgi sonrası şampiyonaya veda etti. Turun ilk maçında deplasmanda Ajax'ı 2-1 deviren Real Madrid, evinde ise Hollanda ekibine karşı 4-1 mağlup oldu. Devler Ligi'nde 2015-2016 sezonunda Atletico Madrid, 2016-2017 sezonunda Juventus ve geçtiğimiz yıl da finalde Liverpool'u deviren İspanya temsilcisi, 3 yıl sonra kupaya bu kadar uzak kaldı.



LİGDE DE İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR



Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan Real Madrid'de, ligde de işler yolunda gitmiyor. 26 hafta sonunda 15 galibiyet, 3 beraberlikle ligde 48 puan toplayan Real Madrid, lider Barcelona'nın 12 puan gerisinde bulunuyor.



(Güven Mert Ercan/İHA)

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