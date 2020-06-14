Real Madrid, evinde Eibar'ı 3-1 yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid, sahasında Eibar'ı 3-1 yendi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid, sahasında Eibar'ı 3-1 yendi. İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı yaklaşık 3 aylık aradan sonra La Liga başlarken, şampiyonluk yarışı veren Real Madrid, Eibar'ı konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan eflatun-beyazlılar, Toni Kroos, Sergio Ramos ve Marcelo'nun golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Eibar, ikinci yarıda Pedro Bigas'ın golüyle farkı 2'ye indirse de ev sahibi ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 59'a yükselten Real Madrid, lider Barcelona'nın (61 puan) ardından ikinci sıradaki yerini korudu. Eibar ise 27 puanla 16. sırada kaldı. La Liga'nın 29. haftasında 16 Haziran'da Barcelona-Leganes, 18 Haziran'da da Real Madrid- Valencia maçları oynanacak. Real Madrid ilk kez Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynadı Santiago Bernabeu Stadı'nın genişletilmesi projesi kapsamında tadilatta olması nedeniyle sezonun kalan maçlarını antrenman tesislerinde bulunan Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynama kararı alan Real Madrid, buradaki ilk müsabakasını Eibar önünde yaptı. Real Madrid A Takımı, Alfredo Di Stefano Stadı'nda tarihindeki ilk resmi maçını oynarken, futbolcular ve teknik kadronun kampa girdikleri tesislerden yürüyerek stadyuma gelmeleri dikkati çekti. Kovid-19 önlemleri kapsamında seyircinin alınmadığı 6 bin kapasiteli Alfredo Di Stefano Stadı, Real Madrid'in 3. ligde mücadele eden takımı Castilla ile alt yapıdaki diğer ekiplerinin maçlarına ev sahipliği yapıyor.

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