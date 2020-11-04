Real Madrid, evinde Inter'i 3-2 mağlup etti

Şampiyonlar Ligi dev bir maça sahne oldu. Real Madrid, 5 golün atıldığı maçta İtalyan ekini Inter'i 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Maça hızlı başlayan eflatun beyazlılar, 25. dakikada Karim Benzema ve 33. dakikada Sergio Ramos ile skoru 2-0 yaptı. Inter, 35. dakikada Lautaro Martinez ve 68. dakikada Ivan Perisic'in golleriyle geri döndü ve skor 2-2 oldu. Mücadelede son sözü Real Madrid, 80. dakikada Rodrygo ile söyledi ve İspanyol temsilcisi sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Real Madrid, puanını 4'e yükseltti. Henüz galibiyetle tanışamayan Inter ise 2 puanda kaldı. Grubun 4. haftasında bu kez Inter, Real Madrid'i konuk edecek ve bu zorlu mücadele 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak.