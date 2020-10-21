Real Madrid, evinde Shakhtar Donetsk'e 3-2 mağlup oldu

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Real Madrid, Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Madrid'de Estadio Alfredo Di Stefano'da oynanan karşılaşmayı 3-2'lik skorla Ukrayna ekibi kazandı.

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Tete, 33. dakikada Raphael Varane (kendi kalesine) ve 42. dakikada Manor Solomon kaydetti. Real Madrid'in golleri 54. dakikada Luka Modrid ve 59. dakikada Vinicius Junior'dan geldi.

BERABERLİK GOLÜ VAR'A TAKILDI

Eflatun beyazlıların ayrıca, 90. dakikada Federico Valverde ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi ve Real Madrid 1 puandan oldu.