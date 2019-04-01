Son Dakika Haberleri: Real Madrid Evinde Zor Kazandı

Real Madrid Evinde Zor Kazandı

40 dakika önce

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta, ligde son sırada bulunan Huesca'yı 3-2 yendi.

Real Madrid Evinde Zor Kazandı, System.String[]
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta, ligde son sırada bulunan Huesca'yı 3-2 yendi.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Huesca, Cucho Hernandez'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Real Madrid 25. dakikada Isco ile beraberliği sağlarken, ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıya daha atak başlayan Real Madrid, 62. dakikada Dani Ceballos'ın golüyle 2-1 öne geçti. Konuk ekip 74. dakikada kazandığı bir kornerin ardından Xabier Etxeita'nın attığı golle skora bir kez daha eşitliği getirdi. İlerleyen dakikalarda ataklarını artıran Real Madrid, 89. dakikada Fransız futbolcusu Karim Benzema'nın attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Real Madrid 57 puanla 3. sırada kalırken, Huesca 22 puanla son sırada yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:28 Kaynak: AA

La Liga, Futbol, İspanya, Real Madrid, Spor
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