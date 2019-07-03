Real Madrid, Fabien Causeur ile 3 yıllık sözleşme yeniledi
2 saat önce
İspanyol Basketbol Ligi şampiyonu Real Madrid, Fransız basketbolcu Fabien Causeur ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:35 Kaynak: İHA
İspanyol Basketbol Ligi şampiyonu Real Madrid
, Fransız basketbolcu Fabien Causeur
ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Geride kalan sezonda THY EuroLeague'de sezonu üçüncü sırada tamamlayıp, İspanya
Ligi'nde şampiyon olan Real Madrid, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosunu korumak adına hamlelerini yapıyor. Jeff Taylor ve Walter Tavares ile sözleşme uzatan Madrid ekibi, Fabien Causeur ile nikah tazeledi. İspanyol temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Causeur'ün sözleşmesinin ile 30 Haziran 2022 yılına uzatıldığı duyuruldu. 32 yaşındaki basketbolcu, Real Madrid ile bu sezon Euroleague'de 5.8 sayı, 1.7 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları ile mücadele etti.
(Oğuzhan Ort/İHA)
Real Madrid, Fabien Causeur'un sözleşmesini 3 yıl uzattı
Sigara ve alkole ÖTV zammı
CHP'li İlgezdi: TRT 169 personelini istihdam fazlası diye yolladı, bin 700 personel aldı
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında ilginç diyalog!