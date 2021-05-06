Real Madrid finali kaçırdı, Hazard'ın mutlu tavırlarına tepki yağdı
06.05.2021 09:46
Geçtiğimiz gün oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında Chelsea, Real Madrid'i eleyerek finale yükselen takım oldu. Maç sonunda İspanyol ekibinin, Belçikalı futbolcusu Eden Hazard'ın mutlu halleri ise sosyal medyada büyük ses getirdi. Final biletinin kaçmasının ardından eski takımı Chelsea'den arkadaşı Zouma ile kahkahalara boğulduğu anlar ekranlara gelen Hazard'a, futbolseverlerden tepki geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul biletini alan ikinci takım Chelsea oldu. Maviler, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Real Madrid'i rövanşta 2-0 mağlup ederek Manchester City'nin rakibi oldu. Maç sonunda Eden Hazard'ın neşeli görüntüsü ise sosyal medyaya damga vurdu.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ
Eski takımı Chelsea'den arkadaşı Kurt Zouma'yla birbirilerini gördükten sonra kahkahalara boğulan ikilinin keyifli anları ekranlara yansıdı. Sosyal medyaya damga vuran görüntüler sonrası yıldız futbolcuya futbolseverler tepki gösterdi.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
Son Dakika Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu Kumar oynarken yakalandı, "Rüyamda görmüştüm" dedi Gençlerbirliği fiilen küme düşerse, kulübün başına Rizespor Başkanı Hasan Kartal geçebilir ABD ve NATO gövde gösterisi için sahnede! Balkanlarda gerçekleşecek dev tatbikatın hazırlıkları başladı Sosyal medya fenomeni olmak uğruna canlarını tehlikeye attılar Yüzlerce kilo sebze çöp dağları oluşturdu Tüm servetini ABD'li eşine bıraktı, gayrimenkul zengini Tatlıcı ailesi karıştı! Türk takımları için tehlike çanları çalıyor! Chelsea, Premier Ligi ilk 4'te bitiremezse Türkiye şampiyonu Avrupa'ya direkt gidemeyecek