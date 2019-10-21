Son Dakika Haberleri: Real Madrid, Galatasaray'a hazır
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Real Madrid, Galatasaray'a hazır

53 dakika önce

- Real Madrid, Galatasaray'a hazırİSTANBUL - Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.

- Real Madrid, Galatasaray'a hazır

İSTANBUL - Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.

Real Madrid, yarın oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Galatasaray maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Maçın oynanacağı statta ısınma koşuları ve açma-germe hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışmaları ile devam etti. İdman taktik çalışmalar ile sona erdi.

Real Madrid, Galatasaray'a hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:33 Kaynak: İHA
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