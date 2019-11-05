Son Dakika Haberleri: Real Madrid, Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı
Son Dakika Spor Real Madrid, Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı

Real Madrid, Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı

8 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşmasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Real Madrid, 19 futbolcunun yer aldığı maç kadrosunu açıkladı.

Real Madrid, Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşmasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Real Madrid, 19 futbolcunun yer aldığı maç kadrosunu açıkladı.

Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane'ın açıkladığı maç kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Thibaut Courtois, Alphonse Areola, Diego Altube

Defans: Dani Carvajal, Eder Militao, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo Vieira, Mariano Diaz Mendy

Orta saha: Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Federico Valverde, Isco

Forvet: Eden Hazard, Karim Benzema, Lucas Vazquez, Luka Jovic, Rodrygo Goes

Real Madrid'de Nacho, Marco Asensio, James Rodriguez ve Gareth Bale, sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmuyor.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak Real Madrid-Galatasaray maçı, TSİ 23.00'te başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Real Madrid, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:14 Kaynak: AA
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