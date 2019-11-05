Real Madrid, Galatasaray maçı öncesi son antrenmanını yaptı
6 saat önce
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid takımı, kulübün Valdebebas'daki tesislerinde teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde antrenman yaptı. Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:59 Kaynak: AA
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