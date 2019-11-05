Son Dakika Haberleri: Real Madrid, Galatasaray maçı öncesi son antrenmanını yaptı
Son Dakika Güncel Real Madrid, Galatasaray maçı öncesi son antrenmanını yaptı

Real Madrid, Galatasaray maçı öncesi son antrenmanını yaptı

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid takımı, kulübün Valdebebas'daki tesislerinde teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde antrenman yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid takımı, kulübün Valdebebas'daki tesislerinde teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde antrenman yaptı.

Real Madrid, Galatasaray maçı öncesi son antrenmanını yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Galatasaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:59 Kaynak: AA
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