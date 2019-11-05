Son Dakika Haberleri: Real Madrid – Galatasaray maçına doğru - Florin Andone
Son Dakika Güncel Real Madrid – Galatasaray maçına doğru - Florin Andone

Real Madrid – Galatasaray maçına doğru - Florin Andone

6 saat önce

Galatasaray'lı futbolcu Florin Andone'nin açıklamaları MADRİD - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile Galatasaray takımları arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Galatasaray takımının futbolcusu Florin Andone, maçın oynanacağı Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda basın...

Galatasaray'lı futbolcu Florin Andone'nin açıklamaları MADRİD - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile Galatasaray takımları arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Galatasaray takımının futbolcusu Florin Andone, maçın oynanacağı Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Real Madrid – Galatasaray maçına doğru - Florin Andone

Real Madrid, Galatasaray, Madrid, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:32 Kaynak: AA
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