Real Madrid – Galatasaray maçına doğru - Florin Andone
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Galatasaray'lı futbolcu Florin Andone'nin açıklamaları MADRİD - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile Galatasaray takımları arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Galatasaray takımının futbolcusu Florin Andone, maçın oynanacağı Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda basın...
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:32 Kaynak: AA
Galatasaray'lı futbolcu Florin Andone'nin açıklamaları MADRİD - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile Galatasaray takımları arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Galatasaray takımının futbolcusu Florin Andone, maçın oynanacağı Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
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