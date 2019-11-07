Real Madrid - Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim
6 saat önce
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray takımının teknik direktörü Fatih Terim, Real Madrid - Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:51 Kaynak: AA
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray takımının teknik direktörü Fatih Terim, Real Madrid - Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.
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