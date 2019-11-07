Son Dakika Haberleri: Real Madrid - Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim
Son Dakika Spor Real Madrid - Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim

Real Madrid - Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim

6 saat önce

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray takımının teknik direktörü Fatih Terim, Real Madrid - Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray takımının teknik direktörü Fatih Terim, Real Madrid - Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Real Madrid - Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim

Real Madrid, Fatih Terim, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


GS TV spikerinden ilginç sitem: 5'e razıydık
Fatih Terim kameraman ile tartıştı, üzerine yürüdü! Galatasaray maçında hat-trick yapan Rodrygo, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Fatih Terim'den Real Madrid maçı değerlendirmesi: Utanıyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 08:37:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Real Madrid - Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]