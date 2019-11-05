Real Madrid, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
6 saat önce
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü maçında evinde Galatasaray'ı ağırlayacak olan Real Madrid, hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:48 Kaynak: DHA
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü maçında evinde Galatasaray'ı ağırlayacak olan Real Madrid, hazırlıklarını tamamladı.
Yarın TSİ 23.00'te Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak olan Real Madrid, bu maçın hazırlıkları tamamladı. Antrenmanın basına açık bölümünde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapan Madrid ekibi, basına kapalı bölümde ise maçın taktik çalışmalarını gerçekleştirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Antrenmandan detaylar
Real Madrid'de Galatasaray maçı öncesi 7 eksik! Terim, Real Madrid karşısında "kaybetmekten korkmayan bir takım" istiyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi! Beşiktaşlı taraftarların Sergen Yalçın tezahüratına Malatya'dan yanıt!