Son Dakika Haberleri: Real Madrid, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Real Madrid, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Real Madrid, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü maçında evinde Galatasaray'ı ağırlayacak olan Real Madrid, hazırlıklarını tamamladı.

Real Madrid, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü maçında evinde Galatasaray'ı ağırlayacak olan Real Madrid, hazırlıklarını tamamladı.

Yarın TSİ 23.00'te Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak olan Real Madrid, bu maçın hazırlıkları tamamladı. Antrenmanın basına açık bölümünde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapan Madrid ekibi, basına kapalı bölümde ise maçın taktik çalışmalarını gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Antrenmandan detaylar


UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Galatasaray, Madrid, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:48 Kaynak: DHA
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