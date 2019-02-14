Real Madrid, Hollanda'dan Galibiyetle Döndü
16 dakika önce
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanyol devi Real Madrid, Hollanda deplasmanında Ajax'ı 2-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanyol devi Real Madrid
, Hollanda
deplasmanında Ajax
'ı 2-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son Turu ilk maçında Ajax, Real Madrid'i konuk etti. Oldukça tempolu geçen mücadelenin ilk yarısında iki takım da eşitliği bozamadı. İkinci yarıda da büyük heyecan yaşanırken, 60. dakikada Benzama İspanyol ekibini 1-0 öne geçirdi. Ajax 75. dakikada Hakim Ziyech
ile eşitliği yakalarken, 87. dakikada Asensio, Real Madrid'i 2-1 öne geçiren golü kaydetti. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Madrid evine galibiyetle dönmeyi başardı.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk yaşandı
VAR uygulamasının Şampiyonlar Ligi'nde başlamasıyla bir ilk de yaşandı. Maçın 37. dakikasında Ajax, Nicolas Tagliafico'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Hollanda ekibinin sevinci uzun sürmedi. Maçın hakemi Damir Skomina
, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyerek golü iptal etti. Tagliafico, Devler Ligi'nde VAR nedeniyle golü iptal edilen ilk oyuncu oldu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:29 Kaynak: İHA
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