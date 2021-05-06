Real Madrid'i deviren Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin rakibi oldu
06.05.2021 09:53
Dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında Real Madrid'i 2-0 mağlup eden Chelsea, İstanbul'daki nefes kesecek finalde Manchester City'nin rakibi oldu. 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olarak final karşılaşmasında iki İngiliz devi, Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek.
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Chelsea, sahasında Real Madrid'le karşılaştı. Maviler deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini evinde 2-0'la geçerek finale yükseldi.
FİNALDE RAKİP MANCHESTER CITY
Karşılaşmada oyunun mutlak hakimi olan Chelsea, 28. dakikada Timo Werner ve 85. dakikada Mount'un golüyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. İlk maçı da deplasmanda 1-1'lik skorla geçen Chelsea toplamda 3-1'lik galibiyete ulaşarak adını finale yazdıran ikinci takım oldu. 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde bir diğer İngiliz takımı Chelsea'nin rakibi Manchester City olacak.
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