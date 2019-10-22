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Real Madrid'i yıkım planı hazır! Fatih Terim...

46 dakika önce

Galatasaray'da Real Madrid maçının hazırlıkları dün akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamlandı.

Real Madrid'i yıkım planı hazır! Fatih Terim..., System.String[]

Galatasaray'da Real Madrid maçının hazırlıkları dün akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamlandı. Sarı-Kırmızılı ekibin tıpkı PSG maçında olduğu gibi 3 stoper ve 5 savunmacıyla sahada olması bekleniyor. Teknik patron Fatih Terim'in planı, öncelikle Real'in tehlikeli ataklarını durdurup ardından taraftarın da itici gücüyle birlikte hızlı hücumlarla skora gidebilmek.


Babel&Belhanda'ya kritik görev


Bu doğrultuda Andone'nin ileride yapacağı pres, Babel'in kullanacağı toplar ve Belhanda'nın oyun kurucu görevi kritik rol oynayacak. Nzonzi de arkasındaki üçlü stoper hattına devamlı destek vererek boşlukları kapatacak. Onun yanında da Seri veya Lemina'nın, hücumla merkez arasında bağlantıyı kurması bekleniyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Fatih Terim, Real Madrid, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:10 
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