Real Madrid İki Golle Kazandı
1 saat önce
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan maçta Real Madrid, sahasında Sevilla'yı 2-0 yendi.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga
) oynanan maçta Real Madrid
, sahasında Sevilla
'yı 2-0 yendi.
La Liga'nın 20. haftasına aynı puanla giren Real Madrid ile Sevilla arasındaki mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın 78. dakikasında Carlos Casemiro
ile öne geçen başkent ekibi, 90+2. dakikada Luka Modric
'in golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle puanını 36'ya çıkaran Real Madrid üçüncü sıraya yükselirken, Sevilla 33 puanla dördüncü durumda bulunuyor.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:31 Kaynak: AA
Eren Derdiyok, Çin Ekibi Guangzhou Evergrande ile El Sıkıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Samsunsporlu Futbolcular İçin Anıt Dikileceğini Açıkladı
Park Halindeki Araçlardan Akü Çalan Hırsızdan Pişkin Sözler: Çek Kardeşim Yakışıklı Olsun